Adicam convoca su Certame de Arte «Mulleres que contan historias»

La Asociación de diagnosticad@s de cáncer de mama y ginecológico (Adicam), con sede central en Cangas, anuncia la celebración de su XV Certame de Arte Adicam que en esta edición lleva por título «Mulleres que contan historias», una propuesta que busca visibilizar, poner en valor y dar voz a las múltiples realidades, memoria y creatividad de las mujeres a través del arte.

La participación está abierta a todas las personas mayores de 16 años, tanto aficionadas como profesionales, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia. cada participante podrá presentar hasta dos obras originales. Los trabajos deberán ser presentados sobre soporte rígido y contar con un sistema de colgado.El plazo de presentación de las propuestas permanecerá abierto hasta el 25 de septiembre a las 14:00 horas, pudiendo entregarse en la sede de Adicam en cangas, Pontevedra y Vigo.

El jurado está presidido por el escultor Henrique Prado Miranda y compuesto por Fina Graña Fernández, Lucía Romaní Fernández, Elena Bangueses y la artista Luz Beloso, como secretaria. El fallo se hará público el 6 de noviembre con la apertura de la exposición.