El tren de borrascas agrava el precario equilibrio del paseo de Pescadoira

La casi interminable sucesión de borrascas dejó durante las últimas semanas imágenes llamativas e impactantes en Bueu. La playa de Area de Bon sembrada de plásticos y «cacharros» para la pesca ilegal del pulpo, un nuevo tramo de muro desplomado sobre Mourisca o el enésimo canal abierto por el río en la playa de Agrelo buscando su desembocadura hacia el mar. A esta lista hay que unir el estado que presenta un tramo del paseo de Pescadoira, que amenaza con venirse abajo e incluso se aprecia un boquete. Si no hay cambios de última hora el ente público Portos de Galicia tiene previsto comenzar hoy la reparación de la zona afectada, tal como le comunicó ayer al Concello de Bueu.

El acceso al antiguo muelle de Attilio, en el centro de Bueu, también está prohibido por el mal estado del entablado. / Fdv

Los problemas en el paseo de orillamar son recurrentes y en esta ocasión se concentran en las inmediaciones de la escultura de los caballitos de mar. Los primeros signos de hundimiento se detectaron a mediados del mes de enero por parte del Concello, que puso la situación en conocimiento de Portos. Pocos días después personal del ente público acudió a inspeccionar la zona, que ya se encontraba balizada, y desde la Consellería do Mar apuntaban que «o afundimento non é profundo, polo que, unha vez que remita o temporal, iniciaranse os trámites para o seu arranxo».

Desde entonces ha pasado un mes. El continuo tren de temporales impidió cualquier tipo de intervención en el lugar y durante estas semanas la situación empeoró de manera ostensible. El hundimiento ya es alarmante, tanto por la llamativa imagen que ofrece el paseo como por la superficie que abarca.

El mal tiempo no solo agravó los problemas de estabilidad en este tramo, sino que extendió los desperfectos a otros puntos del paseo. Es el caso del antiguo muelle de Attilio, que se restauró durante la primera fase de la regeneración de la playa de Pescadoira. El acceso está prohibido desde hace semanas, con un vallado de la Policía Local de Bueu debido al peligro de rotura de las planchas de madera del entablado.

El imparable avance de la erosión marina en Mourisca (Bueu) / Fdv