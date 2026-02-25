El PSOE respalda el CAR y mantener Aldán y Cangas

No, no hay brecha en el gobierno municipal por culpa del modelo sanitario que se quiere para Cangas. Ayer, el grupo municipal socialista lo dejó claro: «queremos un CAR» mencionó la portavoz del PSOE y secretaria xeral de la agrupación de Cangas, Sagrario Martínez, que aún recordaba la visita que realizó en el anterior mandato a Trujillo, para ver como funcionaba un Centro de Alta Resolución (CAR). Sagrario Martínez mantiene que lo que necesita Cangas es un centro hospitalario de día, que se practiquen pequeñas cirugías y donde pueda atenderse a una mujer a la que se adelantó el parto, por citar unos ejemplos. Asegura que el PSOE comparte la opinión del BNG de exigir un Centro de Alta Resolución cuando llegue el momento de firmar el convenio con la Consellería de Sanidade para poner a su disposición los terrenos de A Rúa. Los socialistas también están por que se mantenga el actual centro de salud de Cangas, independientemente de que se construya el CAR y también mantener el consultorio de Aldán y el centro de salud de O Hío-Aldán, por mucho que la Consellería de Sanidade los de por muertos.

Está claro que se abrió la veda en materia de sanidad, que la izquierda ya no quiere paños calientes y que no duda en hacer púbicas sus exigencias, por mucho que el PP las considere una quimera. El tripartito tiene el mandato de sus superiores en rango en Galicia de mantener más viva que nunca la lucha en defensa de la sanidad pública, en la calidad de la misma, ante el miedo, más que lógico, de desmembrar la sanidad pública para entregársela al sector privado, como se hace en otras autonomías donde gobierna el Partido Popular. El sprint final para las autonómicas ya empezó.

La asociación A Voz da Sanidade mantiene su concentración semanal en el Parque da Palma para exigir más medios humanos y materiales. En el acto de ayer, con la presencia de la alcaldesa, Araceli Gestido, sus promotoras repitieron los argumentos en favor de un Centro de Alta Resolución (CAR) en vez del CIS (Centro Integral de Saúde que plantea la Xunta, así como en mantener la exigencia de construir el centro de salud para Aldán-O Hío que descarta el Sergas y que se mantengan los servicios próximos a la ciudadanía.

