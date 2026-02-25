Libros
Presentación de «Las trampas de la pornografía» en Bueu
Una treintena de personas acudieron ayer a la presentación del libro «Las trampas de la pornografía», de Amada Traba, Priscila Retamozo y Chis Oliveira. El acto, organizado por la Librería Miranda, contó con la presencia de Amada Traba y Chis Oliveira y de la directora del IES Johan Carballeira, Leonor Gala Torres. Las autoras —con formación en campos como la sociología, ciencias políticas, igualdad, filosofía y educación afectivo-sexual— abordan en este trabajo la pornografía desde diferentes prismas, como el falso relato de una idea de sexualidad moderna y libre, pero que en realidad reproduce un modelo de relación desigual y cosifica a las mujeres. El libro propone abordar con naturalidad y rigor la educación sexual para que deje de ser un tema tabú y plantea herramientas para trabajar desde las aulas a favor de una cultura de la igualdad y el consentimiento.
