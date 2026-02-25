Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Presentación de «Las trampas de la pornografía» en Bueu

La presentación de «Las trampas de la pornografía», ayer en Bueu.

Una treintena de personas acudieron ayer a la presentación del libro «Las trampas de la pornografía», de Amada Traba, Priscila Retamozo y Chis Oliveira. El acto, organizado por la Librería Miranda, contó con la presencia de Amada Traba y Chis Oliveira y de la directora del IES Johan Carballeira, Leonor Gala Torres. Las autoras —con formación en campos como la sociología, ciencias políticas, igualdad, filosofía y educación afectivo-sexual— abordan en este trabajo la pornografía desde diferentes prismas, como el falso relato de una idea de sexualidad moderna y libre, pero que en realidad reproduce un modelo de relación desigual y cosifica a las mujeres. El libro propone abordar con naturalidad y rigor la educación sexual para que deje de ser un tema tabú y plantea herramientas para trabajar desde las aulas a favor de una cultura de la igualdad y el consentimiento.

