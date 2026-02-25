Concello
El PP: «La falta de presupuesto se debe a la división del tripartito»
Cangas
El grupo municipal del PP niega las acusaciones de la concejala de Facenda, Xiana Abal (BNG) sobre la responsabilidad de la oposición en la decisión del gobierno de que no haya presupuestos este año. Afirma que no hubo voluntad ninguna de la edil por negociar y considera la negativa a una estrategia de promoción personal. Recuerda el día e 15 de febrero la edil aseguraba que tenía el presupuesto definido (en el documento estaba y también en Tesorería), pero no entregó nada. El PP afirma que el gobierno no presenta presupuestos porque el tripartito no llega a un acuerdo entre sus miembros. Acusa al tripartito de falta de capacidad para gobernar Cangas.
- Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo en el Entroido de O Hío
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Muere Severino Novas, exconcejal del BNG en Cangas
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»
- El Seprona confirma que el vertido en el lavadero de A Regueira procede de las obras del vial de A Madalena
- Un nuevo plan de turismo rústico en Bueu: ocho cabañas en Forqueiros
- Un coche de lujo, abandonado en Altamira
- Said Aga, el marinero de Cangas muerto en Uruguay, regresó al mar tras jubilarse para una última marea