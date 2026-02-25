El PP: «La falta de presupuesto se debe a la división del tripartito»

El grupo municipal del PP niega las acusaciones de la concejala de Facenda, Xiana Abal (BNG) sobre la responsabilidad de la oposición en la decisión del gobierno de que no haya presupuestos este año. Afirma que no hubo voluntad ninguna de la edil por negociar y considera la negativa a una estrategia de promoción personal. Recuerda el día e 15 de febrero la edil aseguraba que tenía el presupuesto definido (en el documento estaba y también en Tesorería), pero no entregó nada. El PP afirma que el gobierno no presenta presupuestos porque el tripartito no llega a un acuerdo entre sus miembros. Acusa al tripartito de falta de capacidad para gobernar Cangas.