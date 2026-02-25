Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía de Bueu se incauta de 30 dosis de cocaína e investiga a una persona

Uno de los vehículos de la Policía Local de Bueu.

D.García

Bueu

La Policía Local de Bueu investiga a una persona por un presunto delito contra la salud pública después de incautarle hasta 30 dosis de cocaína. La intervención se enmarca dentro de las labores de prevención y vigilancia en materia de seguridad ciudadana y erradicación de la venta y menudeo de drogas.

La incautación se produjo este fin de semana, en un dispositivo preventivo durante el que una patrulla de la Policía Local procedió a dar el alto a un vehículo. A continuación se procedió a identificar a uno de los ocupantes, que podría estar vinculado con un posible delito contra la salud pública. En ese momento se le incautaron las 30 dosis de una sustancia estupefaciente, presuntamente cocaína, y con un peso aproximado de 8 gramos. Una incautación que derivó en la instrucción de diligencias por un presunto delito contra la salud pública.

Estas labores de prevención y vigilancia se extienden a distintos puntos de Bueu, tras detectarse indicios compatibles con posibles actividades relacionadas con el menudeo y trapicheo de sustancias estupefacientes, explican desde la Policía Local.

