Drogas
La Policía de Bueu se incauta de 30 dosis de cocaína e investiga a una persona
D.García
La Policía Local de Bueu investiga a una persona por un presunto delito contra la salud pública después de incautarle hasta 30 dosis de cocaína. La intervención se enmarca dentro de las labores de prevención y vigilancia en materia de seguridad ciudadana y erradicación de la venta y menudeo de drogas.
La incautación se produjo este fin de semana, en un dispositivo preventivo durante el que una patrulla de la Policía Local procedió a dar el alto a un vehículo. A continuación se procedió a identificar a uno de los ocupantes, que podría estar vinculado con un posible delito contra la salud pública. En ese momento se le incautaron las 30 dosis de una sustancia estupefaciente, presuntamente cocaína, y con un peso aproximado de 8 gramos. Una incautación que derivó en la instrucción de diligencias por un presunto delito contra la salud pública.
Estas labores de prevención y vigilancia se extienden a distintos puntos de Bueu, tras detectarse indicios compatibles con posibles actividades relacionadas con el menudeo y trapicheo de sustancias estupefacientes, explican desde la Policía Local.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»
- Muere Severino Novas, exconcejal del BNG en Cangas
- Un nuevo plan de turismo rústico en Bueu: ocho cabañas en Forqueiros
- Said Aga, el marinero de Cangas muerto en Uruguay, regresó al mar tras jubilarse para una última marea
- O Hío y Aldán viven el Carnaval y Cangas entierra el Momo
- El Seprona confirma que el vertido en el lavadero de A Regueira procede de las obras del vial de A Madalena
- Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo en el Entroido de O Hío