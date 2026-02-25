La obra de la piscina afecta a vestuarios y deja fuera la solución a las termitas

El Concello de Cangas saca a licitación la reforma de la piscina climatizada de «A Balea». Lo hace después de que su estado hubiese sido motivo de polémica durante el último pleno, enfrentando al gobierno y a la oposición y donde se pudo escuchar la voz de los usuarios. La obra sale a concurso por un importe de 243.700 euros y afectan a los vestuarios y a las taquillas y deja fuera el problema de las termitas por la gran cantidad de dinero que supone su erradicación.

Una obra que no pone punto y final, ni mucho menos, a los muchos problemas que presenta este edificio, que nació mal desde el principio. Hay problemas de humedades en el interior y la cubierta presenta múltiples deficiencias, reparadas solo en parte. Como señaló en el citado pleno la concejala de Obras y Servicios, la socialista Sagrario Martínez, «la piscina es un agujero negro» . La obra se financia a través del plan extra de Infraestructuras Deportivas. Vuelve a darse un retraso en los plazos, en los que ofreció la concejala de Facenda, Xiana Abal, en el pleno, aunque ya dijo que podían variar.

La intención del gobierno era que el contrato se sacara por vía de urgencia, con la esperanza de que a mediados de febrero hubiese ya una empresa contratada. y que en marzo pudieran empezar las obras. Eso fue dicho en el pleno del último viernes del mes de enero. Como se puede comprobar, estamos a final de febrero y no hay empresa contratada. Anda con lentitud este proceso en Cangas

En el anterior gobierno de Cangas se había realizado un proyecto que cifraba en un millón de euros las obras necesarias. De hecho, se desglosó en tres y se afrontó la primera en ese periodo.

En el año 2019, el gobierno que presidía el fallecido alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, intentó recuperar el aval de la empresa constructora: primero Movex Vial y después Civis Global, de una obra que superó los 2 millones de euros. Hay que recordar que las obras de construcción estuvieron paralizadas desde el año 2007 hasta 2014 y que en 2010 estaban sin pagar. Fue precisamente el plan de pagos a proveedores el que hizo frente a esa deuda que tenía el Concello de Cangas, que se había iniciado en la época de José Enrique Sotelo (PP).

El gobierno local también sacó a concurso la actuación en Fonte de O Galo, que presta especial atención a retirar el amianto de las canalizaciones de los servicios, por un riesgo potencial de la salud pública. Así que se reemplazarán las tuberías de abastecimiento y saneamiento y también se empedrará la calle, que es peatonal y solo hay acceso rodado a algunos garajes.