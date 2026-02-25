Moaña reclama a la Diputación que cumpla la obra del vial de San Benito

La concejala de Mobilidade de Moaña, Dolores Chapela, y en nombre del gobierno local del BNG, exige a la Diputación que cumpla y ejecute lo previsto en el convenio suscrito con el Concello en mayo de 2023, cuando era presidenta, la socialista Carmela Silva, para la mejora de la seguridad viaria de la carretera provincial San Benito-Domaio, en el punto kilométrico 1+100. En concreto se pide la ejecución de la expropiación prevista para el terreno no cedido y que permitirá la mejora de la seguridad con la modificación de una curva.

Terreno a expropiar. / Fdv

Chapela recuerda que el Concello , atendiendo a los compromisos firmados en el convenio con la Diputación, lleva consignando en los presupuestos municipales la cantidad de 5.559,75 euros que estaba establecida como aportación municipal para realizar la expropiación. Pero dice que la Diputación no realizó actuación alguna para ejecutar el convenio a pesar de las solicitudes desde el Concello, que reitera la necesidad de una reunión con la diputada de Infraestructuras para analizar los motivos de esta demora de una obra solicitada por la Asociación vecinal de Domaio.

La obra, según consta en el convenio, tiene un presupuesto de 123.124 euros que financia la Diputación y el Concello pagaba las expropiaciones.