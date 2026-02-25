Moaña pone en marcha charlas sobre salud mental y hoy trata los trastornos del sueño

La Escola de Saúde de Moaña, que dirige la edil María Sanluis, arrancó ayer el primer programa específico de salud mental con una charla, en el Concello, de Teresa Hernaez, psicóloga de la Asociación Doa Saúde mental. Las charlas son el último martes de cada mes, de 17.00 a 18.30.

yer la charla fue presentada por la concejala de Benesatr Social, María Sanluis, que recordó cómo de olvidada está la salud mental en la sanidad pública: "Falamos moito de saúde, pero seguimos falando pouco —e investindo menos— en saúde mental. Nun momento no que a ansiedade, a depresión, o estrés crónico e o malestar emocional medran de maneira evidente na sociedade, a resposta do sistema público continúa sendo claramente insuficiente. En Galicia, esta realidade vese reflectida no funcionamento do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)". Añadió que las listas de espera para acceder a atención psicológica en sistema público se prolongan durante meses: "Moitas persoas chegan aos servizos especializados cando o problema xa se cronificou, porque a atención temperá non existe ou resulta inaccesible. A atención primaria, porta de entrada ao sistema, carece dos recursos humanos e do tempo necesarios para abordar o sufrimento emocional con rigor clínico. O resultado é unha atención fragmentada, tardía e, en demasiados casos, medicalizada como única resposta dispoñible.Esta carencia estrutural non é neutra: ten consecuencias directas na vida das persoas e na cohesión social. O deterioro da saúde mental impacta no rendemento escolar, na produtividade laboral, nas relacións familiares e na calidade de vida. Ademais, a falta de acompañamento profesional incrementa o risco de cronificación dos trastornos e de exclusión social, xerando unha espiral de sufrimento que podería ser evitada cunha aposta real pola prevención e pola intervención temperá".

Sanluis pidió que se dejara de considerar la salud mental como un servizo accesorio dentro del sistema sanitario: " É necesario un cambio de paradigma: máis profesionais de psicoloxía clínica no sistema público, equipos multidisciplinares estables, redución efectiva das listas de espera e programas comunitarios que acheguen a atención psicolóxica aos barrios, ás escolas e ás familias. Investir en saúde mental non é un luxo nin unha concesión: é unha obriga institucional e unha medida de xustiza social. Mentres non se produza este xiro, a saúde mental seguirá sendo a gran esquecida do sistema público. E o custo, como sempre, recaerá sobre quen menos recursos ten para buscar alternativas fóra da sanidade pública".

La escola de Saúde también ofrece hoy (18.00) una charla sobre trastornos del sueño y efectos nocivos del ruido, con Estrella Pallás, especialista en Otorrinolaringología del Chuvi; y el especialista en Neurofisiología clínica, Emilio Rodríguez, acompañados por Jorge Cameselle, médico de Adicam. La charla será igualmente en el salón de plenos.