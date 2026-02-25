Ignacio Cerviño tendrá plaza y placa en Cangas el 6 de marzo

El próximo viernes 6 de marzo a las 18.30 horas son la fecha y hora elegidas por el Concello de Cangas para descubrir la placa de reconocimiento al célebre escultor y autor, entre otras obras, del emblemático cruceiro de O Hío. «Recanto de Ignacio Cerviño Quinteiro” será el nombre oficial del espacio comprendido entre las escaleras frente a la fachada sur de la excolegiata Santiago de Cangas y la calle Benigno Soage, siguiendo el mandato del Pleno de la Corporación a propuesta de la Fundación Casa-Museo da Mangallona y con el respaldo unánime de todos los grupos políticos.

En el acto se descubrirá una placa conmemorativa e intervendrá el investigador local Anxo Coia, gran conocedor de la vida y obra de Cerviño, además de representantes políticos y sociales y otras actividades que se están concretando, según apunta la alcaldesa, Araceli Gestido. Entre los argumentos para esta distinción, los promotores del homenaje destacaron su magna obra y las distintas iniciativas para dedicarle un espacio público en Cangas , entre ellas de Estanislao Fernández de la Cigoña en favor del autor del «cruceiro dos cruceiros».