Reconocimiento
Ignacio Cerviño tendrá plaza y placa en Cangas el 6 de marzo
El «recanto» entre la fachada sur de la excolegiata y la calle Benigno Soage llevará su nombre, por acuerdo unánime de la Corporación
El próximo viernes 6 de marzo a las 18.30 horas son la fecha y hora elegidas por el Concello de Cangas para descubrir la placa de reconocimiento al célebre escultor y autor, entre otras obras, del emblemático cruceiro de O Hío. «Recanto de Ignacio Cerviño Quinteiro” será el nombre oficial del espacio comprendido entre las escaleras frente a la fachada sur de la excolegiata Santiago de Cangas y la calle Benigno Soage, siguiendo el mandato del Pleno de la Corporación a propuesta de la Fundación Casa-Museo da Mangallona y con el respaldo unánime de todos los grupos políticos.
En el acto se descubrirá una placa conmemorativa e intervendrá el investigador local Anxo Coia, gran conocedor de la vida y obra de Cerviño, además de representantes políticos y sociales y otras actividades que se están concretando, según apunta la alcaldesa, Araceli Gestido. Entre los argumentos para esta distinción, los promotores del homenaje destacaron su magna obra y las distintas iniciativas para dedicarle un espacio público en Cangas , entre ellas de Estanislao Fernández de la Cigoña en favor del autor del «cruceiro dos cruceiros».
- Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo en el Entroido de O Hío
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Muere Severino Novas, exconcejal del BNG en Cangas
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»
- El Seprona confirma que el vertido en el lavadero de A Regueira procede de las obras del vial de A Madalena
- Un nuevo plan de turismo rústico en Bueu: ocho cabañas en Forqueiros
- Un coche de lujo, abandonado en Altamira
- Said Aga, el marinero de Cangas muerto en Uruguay, regresó al mar tras jubilarse para una última marea