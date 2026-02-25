Los centros educativos inician «martes negros» y hoy salen a la calle

Comunidades educativas de los centros públicos de la comarca comenzaron ayer las concentraciones «martes negros» para reivindicar una enseñanza pública de calidad y luchar contra los recortes educativos. En el caso del Instituto Monte Carrasco de Cangas, la práctica totalidad de este centro, constituido en Asemblea, junto con padres y madres, iniciaron ayer la visibilización del malestar de la comunidad educativa ante el desmantelamiento de la enseñanza pública. Señalan que estas protestas, que también secundaron otros centros en la comarca como el IES A Paralaia o el colegio San Roque, vestidos de negro y con camisetas reivindicativas, se enmarca en un curso académico marcado por huelgas y otras manifestaciones en todo el territorio gallego.

Concentrados ayer en el IES A Paralaia. | FDV

Hoy, precisamente, Cangas acoge una de las seis movilizaciones convocadas por las Asambleas Abertas do Ensino Público en el sur de la provincia, en la que alumnado, profesorado, personal no docente y Anpas de los centros de la comarca se unirán para reclamar mejoras en la enseñanza pública. La movilización parte a las 19.00 de la Praza do Concello, en donde se dará lectura a un manifiesto con las reivindicaciones, y concluirá en el palco de la alameda. La manifestación conjunta es el resultado de meses de esfuerzo de las diferentes asambleas intercentros que se crearon en Galicia para reclamar calidad con incremento de profesorado especializado, reducción de ratios para garantizar la atención a la diversidad o mejoras en las condiciones laborales.