El buen tiempo permite mejorar los párquines de Ojea, Romarigo y Aldán

El Concello de Cangas ha aprovechó la tregua que dieron las borrascas para sacar operarios y maquinaria municipal a la calle y realizar varias obras pendientes desde hace meses. Entre ellas, el arreglo de espacios públicos horadados por la lluvia, como los aparcamientos de Ojea, el entorno del pabellón de Romarigo y los alrededores del centro de salud de Aldán, sembrados de socavones por las fuertes riadas y donde el lunes y martes ya ha actuado la retroexcavadora. Aunque la meteorología adversa obliga a interrumpir de nuevo los trabajos, hoy, la concejala de Obras e Servizos, Sagrario Martínez (PSOE), confía en que la situación sea transitoria y los trabajos puedan retomarse a corto plazo.

También se ha actuado en el aparcamiento de Romarigo. | G.NÚÑEZ

Las inclemencias meteorológicas también hacen inviable la ejecución inmediata del plan de bacheos prioritarios que el Concello sacó a licitación por 40.000 euros. Al concurso se presentaron cinco empresas: Covsa, Nemesio Ordóñez, Fechi , Vale y Narom, siendo esta última la que ofrece condiciones más ventajosas, aunque la mesa de contratación ha advertido de una posible «rebaja temeraria», técnicamente conocida en contratación pública como oferta anormalmente baja, significativamente inferior al valor de mercado o al presupuesto base que genera dudas sobre la viabilidad de ejecutar el contrato con calidad. Se está a la espera del informe técnico que lo justifique y de que regrese el buen tiempo para iniciar los trabajos, al igual que para la reparación de aceras de la calle Atranco y la avenida de Lugo, que el Ejecutivo cangués pretende atajar con obras de urgencia contratadas a una empresas del sector por alrededor de 15.000 euros.

La edila socialista apunta que, mientras el tiempo no se estabilice, los trabajadores del Concello se centran en la reparación de obras en el interior de instalaciones municipales, como los centros educativos. Varios jardineros trabajaban ayer en la poda de árboles en la Praza das Pontes, a la espera de poder continuar el plan previsto en la avenida de Marín y en otros espacios con ejemplares más altos.