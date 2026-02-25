«Nós» apoya que la Sareb ceda a Cangas los chalés de Regueira

Sigue sin pujar nadie por los 23 chalés ilegales de A Regueira en Cangas que salieron a pública subasta hace dos semanas. Pero mientras este proceso sigue su curso, la Asociación de Vecinos Nós se hace eco de una moción de Alternativa dos Veciños (AV) que pide al Concello que explore todas las vías posibles de adquisición, cesión o convenio de gestión para incorporar esas viviendas al parque municipal del Concello de Cangas. AV ya sabe, por la experiencia de su única concejala, Victoria Portas, cuando era alcaldesa de Cangas, que la Sociedad de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb) no es dada a convenio de gestión o cesión. Los intentos habidos en este sentido con anterioridad fracasaron.

La Asociación de Vecinos Nós apoya la propuesta de AV. El colectivo añade que los chalés carecen de conexión al saneamiento público, pero no obstante están okupados, que en la parte baja de la edificación existe una fuente pública que es muy utilizada por los vecinos de Cangas, con el peligro de contaminación que supone este hecho. Comenta la asociación que, además, la finca que se encuentra encima de la fuente y del lavadero, que es propiedad del Concello, se encuentra en un estado deplorable, llena de maleza y árboles de pequeño tamaño, siendo un foco de contaminación por la presencia de animales y desperdicios de los que habitan el edificio. En su opinión, todo esto, además de una mala imagen en la entrada a Cangas desde Bueu.

Por otra parte, la Asociación de Vecinos Nós manifiesta que desde hace años solicitó al Concello que limpie y habilite esta zona y se pinte un mural, que actúe como un medio de expresión cultural o social, revalorizando ese espacio público, una especie de embellecimiento del entorno urbano. En este sentido se pide que el mural narre historias que reflejen la identidad de la comunidad del Concello de Cangas. No se duda desde el colectivo vecinal que una actuación de este tipo supondría una revitalización delo barrio, además de una garantía de salud pública.

Como muchas otras propiedades que la Sareb tiene en Cangas, los chalés de A Regueira están okupados. El hecho de que estén en manos de esta sociedad hace que los okupas permanezcan desde hace años. No se sienten intimidados y están seguros en los chalés. A lo largo de todos estos años nadie amenazó con echar a los okupas. Además, en las inmediaciones no hay vecinos que, como sucedió en la avenida de Ourense, protesten y exijan medidas por los graves problemas de orden público que se sucedían.