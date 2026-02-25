Instalaciones
El Anpa de Castrillón alerta de deficiencias estructurales en el pabellón
G.M.P.
Cangas
El festival de Entroido celebrado recientemente en el pabellón del CEIP Castrillón, de Coiro, fue posible «grazas exclusivamente á implicación e ao esforzo do profesorado», que dedicó el día anterior a achicar agua y limpar el barro para que los estudiantes y sus familias pudieran ocupar las gradas en condiciones dignas, asegura el Anpa de este centro educativo, que denuncia un «problema recurrente» cada vez que llueve, que deriva de una «deficiencia estructural que segue sen resolverse». Alerta de que las instalaciones sufren «verdadeiras correntes de auga» y que siguen esperando que los compromisos de los responsables políticos se traduzcan en hechos y soluciones.
