Tormenta de ideas para decidir qué quiero ser de mayor

«Me gustan la medicina, la psicología, la producción audiovisual... La verdad es que no lo tengo nada claro», reconoce Lucía, que se confiesa «algo perdida» entre los 19 puestos de la Feira de Orientación organizada por el IES de Rodeira para ayudar a los estudiantes a elegir qué camino tomar cuando rematen la enseñanza secundaria. «Antes quería hacer un doble grado de Física y Matemáticas, pero también me gusta la Filosofía o ser profesor como alguno de los que ahora me enseñan a mí», apunta Hugo entre las sonrisas de sus compañeros, con la expresión de que ninguno lo tiene nada claro. Un sondeo rápido por el pabellón del instituto cangués confirma lo que revelan los estudios y coinciden los expertos: A los 15 años, una edad clave para elegir qué estudiar y a qué dedicarse, al menos uno de cada tres adolescentes aún no lo han decidido ni van a tiro fijo, y la orientación académica, profesional y, por supuesto, la vocación, ayudan mucho.

«Más que decidirse por los estudios con mejor salida laboral –que además es cambiante–, cabe preguntarse qué quiero ser de mayor», explica una orientadora, que dice seguir los manuales de muchos expertos que aconsejan guiarse por el talento, las fortalezas y los sueños antes que por el guion que le marcan otros. La propia denominación de «feira de orientación vocacional» la avala. Pero también añade que para tomar una decisión hay que estar informado y conocer las opciones, como las que ofrecen las entidades de formación profesional y universidades que dieron a conocer, ayer, su oferta de ciclos formativos y grados. Entre ellas, el IES de Rodeira, organizador de la feria, y los demás institutos de la comarca de O Morrazo, que –con la excepción del Johan Carballeira, además organizaron visitas de su alumnado durante la jornada, que se desarrolló en horario matinal–, y de otros municipios de la provincia. También participaron la Escola Oficial de Idiomas, Erasmus, el Centro Superior de Hostelería de Galicia, la UNED, la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y distintas facultades y escuelas de la Universidade de Vigo, como Ciencias do Mar, Enxeñería Industrial, Enxeñería Forestal, Ciencias Económicas e Empresariais o Dirección e Xestión Pública.

Sergio Nunes, director del instituto organizador, destacó en ese acercamiento al alumnado para ayudarle a descubrir los estudios y salidas formativas disponibles en la comunidad, argumentos en los que abundó la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, quien admitió que ella misma no sabía a qué dedicarse cuando estaba en edad adolescente, y además animó a los estudiantes a perder el miedo a decidir e incluso a equivocarse en su decisión, porque muy pocas personas lo tienen claro a esas alturas y, además, todos podemos cambiar de parecer y variar el rumbo sin que ello suponga un fracaso, sino un aprendizaje y una experiencia que amplía el bagaje o define la verdadera vocación.

La directora xeral de FP de la Xunta de Galicia, Eugenia Pérez, que participó en la inauguración del evento y visitó los puestos informativos, destacó la Feira de Orientación del IES de Rodeira como una oportunidad para que el alumnado conozca la oferta educativa de la comarca y subrayó que este tipo de encuentros son “muy provechosos” para la orientación vocacional y profesional de los estudiantes y de las familias, al tiempo que los centros educativos tienen la oportunidad de visibilizar sus buenas prácticas académicas. Además, asistieron miembros de los institutos Monte Carrasco y María Soliño, de Cangas; As Barxas y A Paralaia, de Moaña; Illa de Ons y Johan Carballeira, de Bueu; el Politécnico de Vigo; los centros integrados de FP CIFP Valentín Paz Andrade y Audiovisual de Vigo.

Con la vista puesta en el próximo curso académico el IES de Rodeira tiene previsto solicitar el ciclo medio de instalaciones de telecomunicaciones en modalidad dual intensiva, a la vez del que ya ofrece. Esta opción permite al alumnado estudiar y hacer prácticas en empresas, cobrando un salario por ello. Plantea ofertar ambos en un solo grupo, con unos alumnos formándose todo el curso en el centro y los demás (dual intensiva), irían a las empresas a partir de febrero para su formación práctica remunerada.