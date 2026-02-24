Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sara Martínez, autora de «Eira», en Wells

La librería Wells en Cangas acoge este próximo viernes día 27 recibe la visita de Sara Martínez Bello (A Coruña), autora de «Eira» (Apiario, 2025), obra ganadora del Premio Filomena Dato de poesía. La escritora conversará sobre su libro con la periodista y escritora Noelia Gómez. Será las 19.00 horas.

