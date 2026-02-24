La radio que hizo frente al apagón

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra organizó ayer un homenaje a quince radioaficionados que forman parte de la Red Nacional de Radio de Emergencias (Remer) e integrada en Protección Civil, un reconocimiento por sus años de servicio y por su «vocación e altruísmo» durante el gran apagón del 28 de abril de 2025. Entre esos voluntarios había vecinos de O Morrazo, como el radioaficionado bueués Emilio Costas; y Benito Otero.

El subdelegado gubernativo, Abel Losada, recordó que aquella prolongada caída en el suministro de energía eléctrica afectó a servicios como las comunicaciones de la Guardia Civil. A las 21.30 horas de aquel día se agotaron las baterías de los equipos repetidores de la empresa adjudicataria de telecomunicaciones. En ese momento un equipo de voluntarios acudió para instalar una emisora de radio en la Comandancia de Pontevedra, que sirvió para garantizar las comunicaciones con otros radioaficionados repartidos por toda la provincia. «Onde fallou unha multinacional que manexa miles de millóns de euros, funcionou a Remer», alabó Losada.

Los diplomas de permanencia fueron entregados a quince radioaficionados con una antigüedad que va de los cuatro hasta los 40 años, nombrados con sus correspondientes identificativos «Tango», como coordinadores de zona. Además de Emilio Costas Portela, que no pudo asistir al acto de ayer, recibieron este reconocimiento Helio Fernández Alonso, José Abal Cacabelos, Waldo Mouriño Cascallar, Víctor Peso Lombos, Sergio Lloves Castro, José Miguel Rivas Alonso, Hortensia Rodríguez Martínez, Manuel Angueira Portas, Alfonso Trigo Horrea, Francisco Paz Muiños, Fidel Iglesias Ramírez, José María Ferreiro Gómez, Benito Otero García y Alberto Varela Lage.

El subdelegado aseguró que estos diplomas «non son unha simple acreditación de anos de permanencia», sino que es un agradecimiento a personas comprometidas con los servicios públicos. «Persoas que son moi conscientes de que neste mundo tan tecnolóxico hai que ter sempre unha alternativa para cando pase o que ninguén espera que pase», concluye Abel Losada.

Este reconocimiento además se celebró en una fecha señalada: el 45 aniversario del golpe de Estado de 1981. Aquel 23-F pasó a la memoria colectiva como la «noche de los transistores» ya que la radio consiguió burlar el intento de «apagón» informativo de los golpistas y permitió a la ciudadanía conocer lo que estaba ocurriendo.