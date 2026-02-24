El PSOE asegura que PP y BNG «mintieron» con la nave de Tirán

El concejal del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, salió ayer al paso de la noticia de que la empresa constructora que estaba ejecutando la obra de renovación integral de la nave de deportes de la SD Tirán de remo renunció al contrato, lo que supone un nuevo retraso en el arreglo de unas instalaciones en estado precario y con numerosas filtraciones.

Para el PSOE a esta situación se llegó porque «PP y BNG engañaron a la ciudadanía» con esta nave, en referencia a que el pago de la reforma lo acometen a partes iguales el Concello, Portos de Galicia y la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta.

Muestra, Rodríguez, su «profunda preocupación» ante el «nuevo fracaso» en la ejecución de la nave de remo y alerta de que es la segunda empresa que abandonó las obras, aunque la primera, que había ganado el concurso público, no llegó a firmar el contrato.

Se queja, el socialista, de que hace más de un año «tanto el PP desde la Xunta como el gobierno local del BNG comparecían públicamente para hacerse fotos y anunciar la solución definitiva a este problema histórico. Hoy comprobamos que aquello fue únicamente propaganda política porque el proyecto sigue paralizado y nadie ha asumido responsabilidades».

Según Mario Rodríguez, con una dotación presupuestaria adecuada «y una gestión administrativa eficaz», esta infraestructura debería estar ya finalizada. Pide a Xunta y Concello que «abandonen la confrontación política estéril y actúen con voluntad real para desbloquear de manera inmediata la actuación».

La obra se había adjudicado por un importe de 288.015,97 euros (IVA incluido). En el momento de renunciar, la constructora apenas había ejecutado el 24% de los trabajos.