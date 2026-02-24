Moaña inicia la campaña contra la velutina tras el repunte de 2025

La campaña de trampeo de este año para reducir la presencia de vespa velutina ya ha comenzado en Moaña con el primero de los talleres parroquiales organizados por la Asociación Galega de Apicultura y el Concello de Moaña. Ayer, en el centro cultural de Tirán, se entregó el material de trampeo y se informó a los vecinos de la parroquia —entre ellos, representantes de la asociación O Pegho— sobre cómo desbrozar fincas y montes con garantías para evitar picaduras de esta especie invasora.

Desde la organización insisten en la necesidad de sumar cada vez a más vecinos a los trampeos para minimizar el impacto de la velutina. En 2025 se registró un repunte en el número de nidos retirados, después de que en 2024 las cifras bajasen. Con todo, los datos del último año siguen por debajo de los niveles alcanzados entre 2017 y 2023.

En concreto, durante el pasado ejercicio se recibieron 237 avisos por nidos de esta avispa, de los que 234 fueron gestionados por la empresa pública gallega Seaga y tres por el 112. Por parroquias, O Carme fue la más afectada, con 73 casos, seguida de Meira (61) y Domaio (45). En San Martiño se contabilizaron 33 avisos y en Tirán, 25.

Noticias relacionadas

Los talleres para implicar a la ciudadanía en la lucha contra esta especie llegarán a todas las parroquias. Los próximos, tras el de Tirán, serán hoy, a las 19.00 horas, en el centro cultural de San Martiño, y mañana miércoles, a las 18.00 horas, en el local del club de jubilados de Domaio.