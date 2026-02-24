En marcha el Zampakilos Solidario

El Banco de Alimentos movilizará a cerca de un centenar de voluntarios en O Morrazo para su primera Operación Kilo del año: el Zampakilos Solidario, de la mano de Velgalsa Eroski los días 13 y 14 de marzo. La marea azul estará en cinco supermercados y con alumnos del Compañía de María e IES A Paralaia.