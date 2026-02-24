Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calvario minipisoTemporalidad empleo públicoMade in EuropePrecio alquileres VigoHuelga de médicosCelta-Mallorca23F
instagramlinkedin

Construcción

En marcha el nuevo edificio de Ramón Cabanillas

En marcha el nuevo edificio de Ramón Cabanillas | FDV

En marcha el nuevo edificio de Ramón Cabanillas | FDV

El nuevo edificio de 26 viviendas que se levantará en la céntrica calle Ramón Cabanillas de Moaña ya está en marcha. Los promotores comenzaron ayer con la excavación previa a la construcción de los cimientos, pocos días después de obtener la licencia municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents