Herido un ciclista en una colisión con una furgoneta en Moaña

Ocurrió en la avenida de A Xunqueira y las heridas, en principio, son leves

El ciclista herido es auxiliado tras la caída.

El ciclista herido es auxiliado tras la caída. / Fdv

Cristina González

Moaña

Un ciclista resultó herido en la mañana de este martes en Moaña en una colisión con una furgoneta de congelados.

El suceso ocurrió en la avenida de A Xunqueira cuando el ciclista circulaba en sentido de Moaña hacia Cangas y presuntamente fue derribado por la furgoneta que circulaba en sentido de Moaña hacia Rande, tal y como confirma la Policía Local que acudió a realizar el atestado.

Según señalan los agentes, afortunadamente el ciclista resultó herido leve.

