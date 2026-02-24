El grupo Assia y la Dj Demi Rosi en el primer Primavera Fest de Moaña

La explanada de Samertolaméu, en Moaña, acogerá la primera edición del Primavera Fest el sábado 21 de marzo, coincidiendo precisamente con el inicio de esta estación. Actuarán el grupo Assia y la Dj Demi Rosi en la que será su primera actuación en Galicia.

La productora organizadora del evento, que ayer lo presentó junto a representantes del Concello de Moaña, explica que este festival de primavera nace con «vocación de continuidad» celebrándose cada año por las mismas fechas. El objetivo es «impulsar la vida social, cultural y económica de nuestro concello», alegando que el cartel representa la «combinación de tradición y juventud» que caracteriza a Moaña.

Entienden, los organizadores, que el grupo Assia es sinónimo de espectáculo, calidad musical y conexión con el público. Destacan su «dinamismo y puesta en escena a la altura de grandes eventos».

Sobre DJ Demi Rosi, señalan que es una «revelación del momento» que está marcando tendencia y conectando especialmente con el público más joven». El precio de las entradas es de 8 euros por adelantado —en el Gastrobar Macey (antiguo Canario) y en el teléfono 690 293544— y de 10 euros en taquilla. Con la entrada habrá un sorteo de 1.000 euros entre todos los asistentes. Se instalará una carpa climatizada.