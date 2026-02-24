Festival
El grupo Assia y la Dj Demi Rosi en el primer Primavera Fest de Moaña
El evento se celebrará en Samertolaméu el 21 de marzo e incluye el sorteo de 1.000 euros
REdacción
La explanada de Samertolaméu, en Moaña, acogerá la primera edición del Primavera Fest el sábado 21 de marzo, coincidiendo precisamente con el inicio de esta estación. Actuarán el grupo Assia y la Dj Demi Rosi en la que será su primera actuación en Galicia.
La productora organizadora del evento, que ayer lo presentó junto a representantes del Concello de Moaña, explica que este festival de primavera nace con «vocación de continuidad» celebrándose cada año por las mismas fechas. El objetivo es «impulsar la vida social, cultural y económica de nuestro concello», alegando que el cartel representa la «combinación de tradición y juventud» que caracteriza a Moaña.
Entienden, los organizadores, que el grupo Assia es sinónimo de espectáculo, calidad musical y conexión con el público. Destacan su «dinamismo y puesta en escena a la altura de grandes eventos».
Sobre DJ Demi Rosi, señalan que es una «revelación del momento» que está marcando tendencia y conectando especialmente con el público más joven». El precio de las entradas es de 8 euros por adelantado —en el Gastrobar Macey (antiguo Canario) y en el teléfono 690 293544— y de 10 euros en taquilla. Con la entrada habrá un sorteo de 1.000 euros entre todos los asistentes. Se instalará una carpa climatizada.
- Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo en el Entroido de O Hío
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Estela Santomé asegura que volvería a hacer lo mismo en la asamblea
- Una subasta de 7,6 millones en Darbo pone el foco en los 25 chalés ilegales en Regueira
- Muere Severino Novas, exconcejal del BNG en Cangas
- Un nuevo plan de turismo rústico en Bueu: ocho cabañas en Forqueiros
- Un coche de lujo, abandonado en Altamira
- Said Aga, el marinero de Cangas muerto en Uruguay, regresó al mar tras jubilarse para una última marea