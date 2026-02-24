Festival de murgas a favor de Adicam
La Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama de Cangas 8Adicam) celebra el III Festival de Murgas a beneficio de la entidad. Será el sábado 18 en el Auditorio de Cangas con la participación de Repunantes, Os de sempre, Vou nun bou, Os Mulos, Habelas hailas, Tinta femia, Animodo y Os que faltaban.
