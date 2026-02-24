Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calvario minipisoTemporalidad empleo públicoMade in EuropePrecio alquileres VigoHuelga de médicosCelta-Mallorca23F
instagramlinkedin

Festival de murgas a favor de Adicam

La Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama de Cangas 8Adicam) celebra el III Festival de Murgas a beneficio de la entidad. Será el sábado 18 en el Auditorio de Cangas con la participación de Repunantes, Os de sempre, Vou nun bou, Os Mulos, Habelas hailas, Tinta femia, Animodo y Os que faltaban.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents