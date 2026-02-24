Debe ser verdad eso de que cada vez los jóvenes empiezan a beber antes.

El centro de Moaña estaba ayer a media mañana ya impoluto, como si no se celebrase el colofón del Carnaval el día anterior. Eso sí, en una acera de Ramón Cabanillas se dejaron una cuna de bebé con una botella de vino. Señal de que cada vez se empieza a beber a edades más tempranas.

El parking de la lonja de Cangas, otra vez

Nos habían dicho que, con el tiempo, el parking privado de la lonja de Cangas se volvería a abrir al público porque era necesario y suponía un agravio comparativo respecto a otras actividades. Pero pasan los años y este parking se asienta como propio, a pesar de la necesidad de plazas de aparcamiento que hay en el centro de Cangas. Para aquellos de débil memoria recordar que una vez estuvo abierto durante años y que la re vocación fue una consecuencia de que la lonja necesitaba espacio para operar. Ahora el debate vuelve a estar en la calle.

Noticias relacionadas

El chiste de Gila en los juzgados de Cangas

Hay rumores en los jugados de Cangas. Y donde se dijo una cosa ahora se dice otra, porque los que tenían que ofrecer una solución a un problema se pasaron tres pueblos y ahora aquello parece una cárcel (según dicen) más que un edificio administrativo. Es que solución parece que fue un castigo. Se rumia un cambio, pero se hace esperar La administración tiene estas curiosidades que parecen de un chiste de Gila.