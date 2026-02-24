Los cortes de luz en Ameixoada se repiten y el tendido se repondrá el jueves

Los cortes de luz que afectan de forma recurrente a vecinos de Ameixoada, en Moaña, y del entorno de Coiro, en Cangas, volvieron a repetirse a última hora de la tarde de este domingo. Desde el miércoles 18 se han registrado interrupciones casi a diario, después de que el viento del temporal Pedro dañase el tendido eléctrico por la caída de un árbol.

Desde entonces, dos grupos electrógenos actúan como solución provisional para mantener el suministro. El propio miércoles, hasta 170 viviendas —de un total de 470 afectadas— llegaron a estar hasta 11 horas sin luz, según los datos trasladados en la zona.

La compañía suministradora, Naturgy, recordó ayer que el origen de la avería está en la caída de un árbol sobre una línea aérea. Ese mismo miércoles se instalaron dos grupos electrógenos en sendos transformadores del área de Ameixoada. La empresa reconoce que, a lo largo del fin de semana, ambas máquinas tuvieron problemas de funcionamiento, lo que provocó cortes puntuales.

Naturgy señala que el domingo, alrededor de las 13.30 horas y, de nuevo, a las 20.00 horas, se produjeron las interrupciones más importantes desde el inicio de las incidencias.

La reparación integral del tendido y de los postes obliga a cortar el tráfico en Ameixoada. Por ello, la intención de la compañía es ejecutar los trabajos de madrugada, entre el miércoles y el jueves de esta semana, cuando debería quedar restablecida la normalidad.

Uno de los postes dañados por la caída del árbol. / FdV

Los vecinos trasladaron la situación en los últimos días a la Policía Local y al Concello. El concejal de Obras e Servizos, Daniel Costas, explica que desde el jueves personal municipal y agentes localizaron cables caídos para comunicárselo a la empresa suministradora. Los cables se encontrarían en la confluencia entre los términos municipales de Cangas y Moaña. El edil añade que también se dio aviso de los fallos de los grupos electrógenos para solicitar su sustitución.

Entre los afectados, el domingo hubo vecinos que advirtieron de dificultades para teletrabajar debido a los cortes que les dejaron sin internet. En Coiro, otros residentes alertaron de posibles daños en electrodomésticos por los cambios de tensión, con subidas y bajadas del suministro. Según relatan, durante la noche del sábado, entre las 21.00 y las 23.00 horas, se repitieron los cortes breves y regresos de la luz en varias ocasiones, hasta que se produjo un apagón que se prolongó, finalmente, hasta las 4.00 horas.

Pese a que O Morrazo ha sufrido desde el inicio del pasado otoño y hasta la semana pasada el paso de 16 borrascas con vientos intensos, este invierno las líneas eléctricas han soportado mejor los temporales que en años anteriores. Con todo, la incidencia de Ameixoada está siendo la más grave de la temporada en la zona.

Hay que recordar que Naturgy, además, tiene previsto limpiar hasta 16,5 kilómetros de biomasa y arbolado en el entorno del tendido de la línea de alta tensión que conecta O Morrazo.