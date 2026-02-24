Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Cineclub Bueu proyecta «Hamada»

El Cineclub Bueu proyecta este viernes la película «Hamada», con la que quiere celebrar el 50 aniversario la República Saharauí. La proyección será en el Centro Social do Mar a las 21.00 horas, con una entrada de 2 euros para los socios anuales y de 4 euros para los socios de sesión.

