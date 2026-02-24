Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charla de García Anta y Eiroa en A Coruña

Los arquitectos autores del proyecto del edificio de pisos de alquiler social y auditorio de Moaña y de la nueva sede del puerto deportivo local, Jorge García Anta y Fernando Eiroa, del estudio LCG, ofrecen mañana una charla en el Colegio de Arquitectos en A Coruña sobre su concepción de la arquitectura.

