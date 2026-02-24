Bueu inicia hoy un plan de bacheos

El Concello de Bueu tiene previsto comenzar hoy con un plan de bacheo de urgencia en diversos viales municipales en el centro urbano y el rural. Los trabajos se acometerán con personal municipal y se trata de una primera intervención a raíz de los desperfectos ocasionados por los continuos temporales de los últimos meses.

La intención municipal es acometer de cara a la primavera y al verano un plan de obras más ambicioso, una vez que la meteorología se estabilice, explican el alcalde, Félix Juncal, y el concejal de Mantemento e Reparación de Vías Públicas, Celso Dopazo. Desde el Concello también dieron traslado a la Xunta de un importante desprendimiento en la PO-551, a la altura de la senda peatonal entre Trasouto y A Portela, para que tome medidas cuanto antes.