Tren de borrascas
Bueu inicia hoy un plan de bacheos
D. García
El Concello de Bueu tiene previsto comenzar hoy con un plan de bacheo de urgencia en diversos viales municipales en el centro urbano y el rural. Los trabajos se acometerán con personal municipal y se trata de una primera intervención a raíz de los desperfectos ocasionados por los continuos temporales de los últimos meses.
La intención municipal es acometer de cara a la primavera y al verano un plan de obras más ambicioso, una vez que la meteorología se estabilice, explican el alcalde, Félix Juncal, y el concejal de Mantemento e Reparación de Vías Públicas, Celso Dopazo. Desde el Concello también dieron traslado a la Xunta de un importante desprendimiento en la PO-551, a la altura de la senda peatonal entre Trasouto y A Portela, para que tome medidas cuanto antes.
