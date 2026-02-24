El BNG retoma la senda del CAR y lo exigirá en el convenio con Sanidade

El BNG retoma caminos en sanidad que parecían haberse vuelto remotos. Desde su posición de grupo mayoritario del gobierno de Cangas dice que cuando sea la hora de firmar el convenio entre el Concello y la Consellería de Sanidade para la construcción del nuevo equipamiento sanitario exigirá que sea un Centro de Alta Resolución (CAR) no un Centro Integral de Salud (CIS) y también se opondrá a que la Xunta de Galicia cierre el consultorio que tiene en la Casa del Mar de Aldán y el actual centro de salud de Cangas. Considera la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) que el centro de salud de Cangas puede mantener la actividad de Atención Primaria. «No queremos un edificio más grande, lo que queremos son más servicios. Pensamos que solo un CAR evitaría los desplazamientos continuos a Vigo para ser atendidos. Es una cuestión de modelo lo que planteamos. Creemos que es el momento de hacerlo. Para nosotros, la centralización de la sanidad que pretende la Xunta de Galicia del PP es tapar las carencias de los servicios», manifiesta la regidora local.

Los nacionalistas no están de acuerdo con la centralización de los servicios sanitarios y están convencidos de que poca gente sabe que la planificación de Sanidade para Cangas, el famoso plan director, supone el cierre del consultorio de Aldán, que está en la Casa del Mar. A Voz da Sanidade de Cangas fue la primera en oponerse al cierre del actual centro de salud de Cangas una vez se construyera el nuevo equipamiento, incluso coincidió con la extinta Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE) en que en vez de un nuevo edifico se ampliara el actual. Nadie quería ir para A Rúa, incluso hoy, la alcaldesa de Cangas asegura que para la población del centro de Cangas queda un poco a desmano.

Pero también es cierto que desde la Consellería de Sanidade se quiso dejar bien claro en una ocasión que lo que construiría sería un CIS, no un CAR. Lo hizo de manera rotunda, sin ningún tipo de ambigüedad.

Pero al rítmo que va todo el proceso de la modificación puntual de los terrenos de A Rúa, presentado por Amgecabe y en donde se prevé la construcción del nuevo edificio sanitario, aún puede haber un par de elecciones de por medio: las autonómicas y las municipales.

Solo falta saber si el posicionamiento que mantiene el BNG en el gobierno cangués, que es el que defiende el Bloque a nivel nacional, es el mismo que el que tiene el PSOE cangués, que siempre luchó por una pronta construcción de un nuevo equipamiento sanitario en A Rúa y que no mantuvo un posicionamiento sobre el CAR, al contrario de lo que si hicieron BNG y lo que ahora es AV y Esquerda Unida (EU).

Mientras, la Consellería de Sanidade confirmó que ya inició los trámites para devolver al Concello de Cangas los terrenos de O Viso, donde se iba a construir el centro de salud O Hío-Aldán.

Concentraciones para no superar las 30 atenciones por profesional

La sanidad vive momentos convulsos. A la huelga de médicos por el nuevo estatuto marco, con paros una semana al mes que afecta sobre todo a consultas e intervenciones quirúrgicas en hospitales, se une también ahora movilizaciones en la atención primaria en los centros de salud. Convocada por la CIG, hoy están convocadas concentraciones en centros de salud de referencia —en el área de Vigo en el centro Taboada Leal de la ciudad olívica— aunque son extensibles en O Morrazo, tal y como confirma el sindicato, a los centros de salud de Cangas, Moaña y Bueu. Las concentraciones están previstas a las 11.00 horas y lo que se demanda son soluciones a las problemáticas de la Atención Primaria y los Puntos de Atención Continuada (PAC) de urgencias.

La CIG señala que el pasado día 19 presentó un escrito en el que solicitaba que la Mesa Sectorial abordara con carácter urgente distintas cuestiones sobre la atención continuada en los PAC y sobre la atención ordinaria en los centros de salud. Para los PAC las propuestas pasan por solucionar el problema del cómputo de jornada del personal, analizar los planes funcionales para que no se superen las 30 atenciones urgentes por profesional y turno y definir nuevos planes funcionales que contemplen el incremento del personal necesario de todas las categorías profesionales.

En los centros de salud, la CIG Saúde apuesta por establecer turnos de trabajo diario en medicina de familia de un máximo de 30 pacientes y de 20 en el caso de pediatría, así como elaborar un plan de gestión urgente de sobrecarga de las agendas de trabajo. Así mismo, fijar un número máximo de consultas en función de la cartera de servicios y de las actividades a realizar en todas las categorías del centro. También planificar medidas urgentes y evaluables para eliminar (no cambiar de sitio) la burocracia innecesaria, establecer un cronograma para desarrollar las carteras de servicio de todas las categorías que están en la Atención Primaria, haciendo análisis del cupo.