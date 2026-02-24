Abal anuncia que Cangas se queda sin presupuesto 2026

La concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal, había anunciado hace un par de meses que iniciaría una ronda de contactos con los partidos de la oposición: PP y AV para elaborar un presupuesto municipal para este año, incluso después de haber perdido la batalla por acabar con la deuda bancaria, a lo que se negó la oposición. Sin embargo, Xiana Abal, cambió drásticamente de postura. Anuncia que no habrá nuevo presupuesto para este año y responsabiliza al PP y a AV de la situación, por no haber permitido utilizar los remanentes al rechazar el pago de la deuda bancaria.

Sostiene que el bloqueo político impide aprobar un nuevo presupuesto en 2026. Recuerda que cada Concello reserva una cantidad en el presupuesto para pagar la deuda bancaria y cuando esa deuda está liquidada ese dinero deja de estar comprometido y pueden destinarse a inversiones, servicios, mejoras para el municipio en el siguiente presupuesto. Recuerda completar el trámite necesario que el gobierno llevó este punto hasta en dos ocasiones al pleno y la oposición votó en contra, impidiendo completar el trámite necesario para cerrar definitivamente esa etapa financiera. «Al no aprobarse ea liquidación, las cuentas siguen formalmente en las mismas condiciones, lo que impide elaborar un nuevo documento presupuestario con ese margen", subraya Xiana Abal.

El gobierno local entiende que esta situación responde a una estrategia de bloqueo político que beneficia a los vecinos. «La responsabilidad de gobernar implica tomar decisiones que garanticen estabilidad financiera y capacidad de inversión, no impedir que el Concello avance», manifiesta Xiana Abal, que recuerda que Cangas necesita estabilidad, planificación y responsabilidad. El ejecutivo local mantiene su disposición de diálogo para desbloquear esta situación y dotar al Concello de un presupuesto acorde con las necesidades reales del municipio.

Claro que Xiana Abal está dando un ultimátum, que pasa porque se pueda liquidar la deuda bancaria para haber invertido ese dinero, ese ahorro poder gastar el ahorro.

«En Cangas, desde 2020, si no se dejarán de pagar las facturas y se cumpliese el periodo medio de pago a proveedores, ya se podría haber invertido ese dinero.