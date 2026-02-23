El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»

El vecino de Cangas José Luis G., de 77 años, regresó a su casa en el barrio de Cunchido en la parroquia de Darbo, después de ser intervenido en Povisa por el feroz ataque, en la tarde del domingo, de dos perros akita inu, de raza potencialmente peligrosa, por el que recibió 50 puntos de sutura a consecuencia de las dentelladas en los dos brazos, la pierna derecha y una extremidad.

Todavía muy dolorido y aturdido por lo sucedido, agradece el auxilio que recibió de un vecino, agente de Policía Nacional fuera de servicio, que le salvó la vida: «Estaba arrinconado y me desvanecía», asegura. De hecho, cuando acudió la ambulancia afirma que le había bajado la tensión a 4 y tuvo que ser estabilizado.

José Luis relata que los hechos sucedieron en torno a las 19.30 horas cuando regresaba con su perro Greco, el séptimo labrador que tiene, manso y cariñoso, de pasear, como muchas otras veces, por la playa de Massó.

Subían por Cunchido, por una carretera que está llena de casas, cuando se cruzaron con los dos perros, propiedad de un vecino cercano a su casa, que habían salido de la finca, según algunos testimonios tras quedar abierto el portal. De repente, dice el vecino, los dos perros se «abalanzaron sobre mí, uno por un lado y otro por el otro» y empezaron a darle dentelladas por todo el cuerpo.

No le soltaban, recuerda que él solo oía exclamar de angustia «¡Le van a matar!». Eran los vecinos de las casas que salían asustados para intentar ayudar.

Entre ellos lo hizo este policía nacional fuera de servicio que reside en la zona y que con la ayuda de un palo intentó, en un primer momento, separar a los animales, pero, según detallan en un comunicado de apoyo al agente por parte de la Confederación Española de Policía (CEP), la agresividad de los perros era tal que no lo logró. Fue entonces cuando acudió a su casa y cogió un coche con el que golpeó a uno de los perros que tenía agarrado a José Luis G., que ya estaba tendido en el suelo y sin fuerzas para levantarse, y no le soltaba, mientras que el otro se abalanzaba sobre las personas que estaban allí presentes para intentar ayudar.

El perro de raza akita inu. / Fdv

El policía, logrando zafarse del perro, creó un pequeño parapeto entre el vehículo y un muro y logró bajar por la puerta del copiloto y acceder hasta donde estaba José Luis, ensangrentado y tendido en el suelo. Logró meterle en el vehículo y ponerlo a salvo de los perros, que huyeron del lugar. Los vecinos llamaron a una ambulancia y el vecino fue atendido primero en el centro de salud de Cangas y evacuado después a Povisa en Vigo.

En la mañana de este lunes, José Luis recibía la visita de su salvador para saber cómo estaba. No logra entender que haya personas que quieren tener este tipo de perros peligrosos y tampoco entiende la maldad de haber denunciado a este agente por haber golpeado al perro, cuando lo hizo para poder salvarle la vida, ya que no paraba de morderle, o que digan ante la Policía Local que era un animal viejo de 15 años.

Este vecino, que es un gran amante de los perros, salía este lunes al portal de su casa con Greco, agradecido a los vecinos que le ayudaron, aunque con mucho dolor, sobre todo en el brazo izquierdo, en donde le tuvieron que dar entre 15 y 20 puntos de sutura.