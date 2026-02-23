El Trail de Nocedo bate récords y supera los 500 participantes

El Trail de Nocedo celebrará su quinta edición el próximo 8 de marzo y quienes pretendan inscribirse para participar en esta espectacular prueba que combina deporte y naturaleza ya llegan tarde. Antes siquiera de darse la salida el evento ya bate récords, con 520 inscritos y las plazas agotadas para la prueba reina, sobre una distancia de 27 kilómetros, y para el «trailiño», con un trazado de 15 kilómetros.

La organización de la carrera corresponde a la Asociación por Beluso (Asbel), que anuncia que esta quinta edición llega con algunas novedades importantes. Entre las más destacadas está la inclusión del Trail do Nocedo dentro del calendario de pruebas del Campionato Galego de Carreiras de Montaña. Para el trail de 27 kilómetros se resevaban 225 plazas y para el «trailiño» de 15 kilómetros 275 plazas. Los dos cupos están agotados y este año habrá participantes llegados desde todos los puntos de España y algunos del extranjero. La provincia de Pontevedra es la que cuenta con mayor representación, con 377 deportistas, seguida por A Coruña (70), Ourense (47) y Lugo (9). El listado de inscripciones se completa con tres personas procedentes de León, dos de Asturias y una desde Palencia, Madrid, Valencia, Tenerife, Guipúzcoa y Alicante. En el capítulo internacional hay dos deportistas portugueses y uno de Reino Unido.

«Hai cinco anos, cando naceu este proxecto, nunca pensamos nun crecemento tan brutal e na súa aceptación como unha visita obrigada no mundo das carreiras de montaña», aseguran desde Asbel. La primera edición del Trail do Nocedo, en el año 2022, contó con 169 deportistas. Una cifra que no dejó de crecer en las siguientes: 246 participantes en 2023, casi 370 en 2024, en 2025 se agotaron todas las plazas con 450 inscritos y en este 2026 se volvió a completar la inscripción a pesar del aumento de inscripciones hasta un tope de 520.

El trazado de la carrera de 27 kilómetros, con un desnivel de hasta 1.500 metros, incluirá el paso por el Monte da Vela, Alto do Carafijo, Monte Borrallido, Monte Vixiador, Trono da Raíña, las antenas del alto da la Serra da Madalena y Monte Liboreiro. A lo largo de ese itinerario habrá tres puntos de avituallamiento con sólidos y líquidos, a los que habrá que unir el situado en la meta (en el entorno del pabellón municipal de Beluso).

En el caso del «trailiño», de 15 kilómetros y un desnivel de hasta 500 metros, el recorrido incluirá el Monte da Vela, Alto do Carafijo y el Alto das Carballeiras. En este caso habrá un punto de avituallamiento en la mitad del circuito, en la playa de Area de Bon, y otro en meta.