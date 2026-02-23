Apicultores
Taller, en Tirán, para iniciar el trampeo contra la velutina
La Asociación Galega de Apicultura y el Concello de Moaña inician hoy los talleres para la confección de trampas de cara a la nueva campaña de trampeos para intentar diezmar a la vespa velutina, una especie invasora que lleva años asentada en O Morrazo.
Hoy el taller es en el centro cultural de Tirán a las 20.00 horas. Mañana, martes, será en el centro cultural de San Martiño a las 19.00 horas y el miércoles en el Club de Xubilados de Domaio a las 18.00 horas.
Las otras dos charlas serán el sábado 28 de febrero en el centro sociocultural de Meira a las 17.00 horas y el lunes 2 de marzo en el salón de plenos a las 19.00 horas.
