Leticia Santos: "Un edificio no es suficiente sin todos los servicios"

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), protagonizó ayer la 224ª. concentración semanal ante la Casa do Mar para exigir el regreso del servicio de urgencias a la villa, cuando están cerca de cumplirse los seis años de su traslado al Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas. Ante decenas de personas Santos caldeó el ambiente de cara a la manifestación convocada para el próximo domingo 1 de marzo. «Si recuperamos las urgencias es gracias a que estamos aquí, así que nadie debe desfallecer ni desmotivarse» y puso como ejemplo el archivo del proyecto de Altri que el BNG insiste en achacar a las movilizaciones en contra de esta planta.

El portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral, anunció una moción de su colectivo en el pleno de la corporación de este jueves 26 de febrero. Pedirá el apoyo de las reivindicaciones de las personas con discapacidad sobre sus dificultades para acudir a urgencias a Cangas así como el respaldo institucional del Concello a la manifestación del 1 de marzo.

La alcaldesa aprovechó esta moción para pedir a los presentes en la protesta de ayer que acudiesen al pleno del jueves, «para que quede muy claro que Moaña no va aceptar de ninguna forma» la apertura del nuevo centro de salud sin el servicio de urgencias. Insistió en que así es como se recoge en el convenio firmado entre la administración local y la Consellería de Sanidade.

Asimismo, la nacionalista, apeló a una respuesta masiva en la manifestación del día 1 que acabará en el nuevo centro de salud «para demostrar que un edificio no es suficiente. Solo es suficiente con todo el personal y la cartera de servicios para que Moaña tenga la atención que se merece».

Vecinos de O Hío, el sábado en su concentración quincenal. | FDV

Los colectivos de O Hío mantienen la presión por su centro de salud

También apuestan por mantener la presión los colectivos sociales de O Hío que reclaman un centro de salud en los terrenos de O Viso, a pesar de que el conselleiro de Sanidade ya recalcó que no se hará, que la finca se devuelve al Concello de Cangas y que los planes pasan por unificar el servicio en el futuro CIS (Centro Integral de Saúde). En la concentración del sábado abundaron en que «non nos podemos vir abaixo, porque os gobernos poden cambiar», y que mantendrán las concentraciones quincenales en la Casa da Unión.

Desde la asociación A Voz da Sanidade también instan a mantener la demanda del centro de salud para Aldán y O Hío y a reclamar un CAR (Centro de Alta Resolución) y no un CIS lo que se construya para O Morrazo. La alcaldesa, Araceli Gestido, intervino en el acto vecinal para alentar la movilización social, pues de lo contrario la sanidad canguesa «estaría peor do que está». Cuando el Concello disponga de los terrenos en A Rúa habrá que firmar un convenio y «esixir o que se necesita».