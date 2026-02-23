El PP reclama espacios deportivos y de ocio en San Lourenzo

El PP de Moaña presenta una moción al pleno del jueves para solicitar al Concello una pista polideportiva pública y un área de esparcimiento en el barrio de San Lourenzo, en la zona alta de Domaio. El objetivo, según los populares, es poner fin a la “discriminación” que consideran que sufre este barrio en materia de inversiones por parte del gobierno local.

Reclama que se habilite una partida específica en los presupuestos de 2026 para construir ambas instalaciones y que se acompañe de un calendario de ejecución, “para que los compromisos no queden en el cajón”, en alusión a lo que define como “excusas y promesas vacías” del Bloque con San Lourenzo. El portavoz, Alfonso Piñeiro, señala que San Lourenzo carece de espacios deportivos y de encuentro vecinal. “Este abandono, si no es un castigo, se le parece mucho”, afirma.