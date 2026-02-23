Infraestructuras
El PP reclama espacios deportivos y de ocio en San Lourenzo
REDACCIón
El PP de Moaña presenta una moción al pleno del jueves para solicitar al Concello una pista polideportiva pública y un área de esparcimiento en el barrio de San Lourenzo, en la zona alta de Domaio. El objetivo, según los populares, es poner fin a la “discriminación” que consideran que sufre este barrio en materia de inversiones por parte del gobierno local.
Reclama que se habilite una partida específica en los presupuestos de 2026 para construir ambas instalaciones y que se acompañe de un calendario de ejecución, “para que los compromisos no queden en el cajón”, en alusión a lo que define como “excusas y promesas vacías” del Bloque con San Lourenzo. El portavoz, Alfonso Piñeiro, señala que San Lourenzo carece de espacios deportivos y de encuentro vecinal. “Este abandono, si no es un castigo, se le parece mucho”, afirma.
- Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo en el Entroido de O Hío
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Una subasta de 7,6 millones en Darbo pone el foco en los 25 chalés ilegales en Regueira
- Muere Severino Novas, exconcejal del BNG en Cangas
- Un nuevo plan de turismo rústico en Bueu: ocho cabañas en Forqueiros
- Un coche de lujo, abandonado en Altamira
- Said Aga, el marinero de Cangas muerto en Uruguay, regresó al mar tras jubilarse para una última marea
- O Hío y Aldán viven el Carnaval y Cangas entierra el Momo