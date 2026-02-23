Una formación que salva vidas

Saber cómo pedir ayuda, realizar una maniobra de recuperación cardiorrespiratoria, colocar a una persona en posición lateral de seguridad o incluso actuar ante un atragantamiento. Son nociones básicas de primeros auxilios y que pueden salvar vidas. Desde el colegio de Castrillón-Coiro apuestan un curso más por una unidad didáctica que combina teoría y práctica para que el alumnado sepa qué hacer ante una eventual urgencia con riesgo vital.

La formación forma parte de una unidad didáctica llamada «RCP no aula e primeiros auxilios» y el colegio cuenta con la colaboración altruista de cuatro enfermeras del servicio de Urxencias del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo: Miriam, Raquel, Conchi e Mar. Así, en las clases de Educación Física el alumnado aprende, refuerza y amplía sus conocimientos sobre la forma más adecuada de actuar ante una emergencia, siempre siguiendo las pautas de «prevenir, avisar y socorrer».

En estas sesiones aprenden cómo analizar una posible situación de urgencia, a pedir ayuda, a comprobar si una persona se encuentra consciente y si respira y cuáles son los números de teléfono a los que hay que llamar para solicitar asistencia médica y sanitaria.

Durante esta formación los jóvenes tienen la oportunidad de poner en práctica estos conocimientos con muñecos homologados para la simulación. De esta manera también aprender qué hacer ante un posible atrangatamiento o cómo se realiza la maniobra de Heimlich para ayudar a una persona que sufre una obstrucción en la garganta por un alimento o un objeto.

Una formación fundamental porque las urgencias no avisan y pueden ocurrir en cualquier momento y lugar. Por ello iniciativas como esta del colegio de Castrillón-Coiro deberían ser una materia obligatoria.