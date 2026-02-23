Una formación que debería ser obligatoria

La iniciativa para la limpieza de este sábado en la playa de Area de Bon contó con todo tipo de voluntarios. Incluso los de cuatro patas. Ellos también son usuarios de las playas y toda ayuda cuando se trata de limpiar es bien recibida. Ojalá no tengan que volver.

¡Qué bueno que viniste, pero que mal que te vayas tan pronto!

Después de padecer una interminable sucesión de temporales y borrascas de alto impacto, con la que casi se agotan las letras del abecedario para ponerles nombre, había ganas del sol. Aunque solo fuese para olvidarse del paraguas en casa y disfrutar de una terraza o un paseo. Lorenzo se hizo esperar y este fin de semana ha sido más que bienvenido. Pero parece que no tiene mucha intención de quedarse. Habrá que disfrutar hoy y durante parte de la jornada de mañana. A última hora del martes parece que llega un nuevo frente y se nos acabó la alegría y la vitamina D. ¡Paciencia, que ya queda menos para la primavera!