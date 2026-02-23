La «fonte da mina», en el centro de Cangas, no es accesible para todos los usuarios

Vecinos y usuarios de la «fonte da mina», ubicada en la Rúa Real frente al colegio de Nazaret, no tiran la toalla en su petición al Concello de Cangas de ponerla en valor y hacerla accesible a todas las personas que quieran abastecerse de ella. Ahora no lo es, porque el agua brota dos metros por debajo de la superficie y para llegar a ella hay que bajar por unas escaleras de piedra que dificultan o impiden el acceso a personas con discapacidad o movilidad reducida, repiten los afectados, que ya pidieron por escrito al gobierno local que habilite un espacio público cercano para reubicar la fuente a solo unos metros de donde está, aunque hasta ahora sin éxito.

La ubicación semisoterrada de la fuente repercute, además, en la salubridad y la seguridad del agua y de los usuarios, argumentan, y los técnicos municipales y de la UTE Gestión Cangas, concesionaria del servicio integral de aguas, «resolven que é factible o cambio de localización a unha zona máis alta e accesible da Rúa Real», reiteran, pero la petición «segue sen ser atendida polo Concello», lamentan los demandantes.

Un representante del colectivo pidió esta semana la implicación de la alcaldesa y de los concejales de Urbanismo y Obras e Servizos. La regidora, Araceli Gestido, lo recibió en el consistorio y, aunque entiende la motivación, advierte que las necesidades municipales superan los recursos disponibles, que el coste de la actuación es «importante» y que no se puede comprometer con plazos de ejecución. Los afectados también han remitido sus peticiones a todos los grupos políticos con representación en el Concello y esperan una respuesta que contribuya a solucionar el problema.