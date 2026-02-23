Cinco días de cortes constantes de luz en Ameixoada y Coiro

El pasado miércoles 18, el temporal Pedro provocó daños en una torre del tendido eléctrico y dejó sin luz, hasta un máximo 11 horas, a los vecinos de Ameixoada (Moaña) y a los de los barrios de Coiro (Cangas) limítrofes con Moaña, como Xielas. Aunque el suministro se restableció sobre las 18.00, fue de manera provisional gracias a la instalación de un grupo electrógeno por parte de la empresa suministradora, a la espera de la reparación integral del tendido, afectado por la caída de un árbol a primera hora de la mañana.

Sin embargo, desde entonces los vecinos aseguran que no han recuperado la normalidad y denuncian cortes de luz constantes, casi a diario. El jueves, por ejemplo, la electricidad fallaba ya a las 6.30 horas, lo que impidió incluso trabajar desde casa a quienes dependen de internet en su jornada laboral. El sábado volvieron los problemas, con varios cortes intermitentes a partir de las 21.00 horas y una interrupción total del suministro desde las 23.00 que duró hasta las 4.00 de la madrugada.

Desde Coiro trasladan también su malestar por los daños en electrodomésticos, como radiadores, que atribuyen a los continuos cambios de tensión.

Los afectados critican, además, las dificultades para contactar con la compañía eléctrica, al encontrarse con contestadores de forma reiterada. Desde Ameixoada han dado traslado de la situación al Concello y a la Policía Local, con el objetivo de confirmar si los problemas se deben a fallos de los grupos electrógenos y de recuperar la normalidad lo antes posible.

Cabe recordar que la parroquia de Meira, también en Moaña, pasó el pasado invierno varias semanas con suministro gracias a grupos electrógenos.