Condenan al Concello de Bueu a pagar 5.000 euros en atrasos a una trabajadora

El Concello de Bueu deberá pagar 5.000 euros en atrasos a una trabajadora de la Oficina Municipal de Información ao Consumidor (Omic), una resolución judicial que el concejal no adscrito Daniel Chapela califica como «un suma e segue en condeas en materia laboral». El edil critica la «xestión claramente neglixente» por parte del gobierno local y del alcalde, Félix Juncal. «Unha vez máis, cos cartos de todos, o Concello deberá pagar case 500 euros de demora a unha traballadora municipal despois de, ilegalmente, non abonarlle 4.550 euros que lle correspodían», expone Chapela. El edil advierte de que esa cuantía de demora es posible que «se multiplique varias veces, tendo en conta as resolución de alcaldía no ano 2024 para este asunto».

Daniel Chapela recuerda otra sentencia reciente con una trabajadora del servicio de limpieza de la parroquia de Beluso, en la que se condenó al Concello de Bueu por no facilitar la conciliación. «Como Félix Juncal pode encher a boca falando dos traballadores e dos seus dereitos cando, constantemente, vulneran a normativa laboral», se pregunta el concejal bueués. Chapela concluye que resulta «irónico e incluso grotesco que o alcalde, que sempre presume da Omic, obrigue a unha traballadora do servizo a recorrer á xustiza para obter parte do salario ao que ten dereito legalmente».

El concejal propone que el alcalde "asuma do seu peto os cartos que o Concello perde pola súa xestión claramente neglixente" y reclama que "as persoas responsables en material de persoal deberían ser cesadas dos seus postos, por manter durante anos prácticas que van claramente contra os traballadores municipais".