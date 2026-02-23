Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bueu e Moaña celebran o Día de Rosalía

A Biblioteca Torrente Ballester acolle ás 18.00 horas o contacontos Somos ríos, somos fontes, somos regatos pequenos…”

Queremos Galego Moaña organiza un recitado da obra da poeta no salón de plenos, a partir das 20.00 horas

Un contacontos con Raquel Queizás dentro dos actos do Día de Rosalía en Bueu o ano pasado.

Un contacontos con Raquel Queizás dentro dos actos do Día de Rosalía en Bueu o ano pasado. / Fdv

REDACCIÓN

O Morrazo

O Concello de Bueu e Queremos Galego Moaña organizan diversos actos culturais co gallo do Día de Rosalía que se conmemora hoxe. No caso de Bueu, a partir das 18.00 horas de hoxe haberá un contacontos con Caxoto na Biblioteca Torrente Ballester, baixo o título de “Somos ríos, somos fontes, somos regatos pequenos…”. Esta actividade propón un percorrido pola traxectoria vital e literaria de Rosalía de Castro, conectando o seu legado coa obra das poetas galegas da actualidade e coa narración oral como eixo central. A segundo evento será o xoves 26, ás 19.30, coa presentación do poemario que gañou o XXVIII Premio de Poesía Johan Carballeira, que convoca o Concello de Bueu: “Réquiem”, de Eugénio Outeiro Lojo. O autor estará acompañado da poeta Silvia Penas e do director de Edicións Xerais, Fran Alonso.

En Moaña Queremos Galego organiza un recitado público da obra de Rosalía, ás 20.00 horas no salón de plenos. Os obxectivos son poñer en valor o papel da poeta como defensora e impulsora da lingua e promover a participación masiva no grande acto de Santiago do 14 de marzo no que culmina o «Proceso Lingua Vital». Haberá autobús dende Moaña. En Queremos Galego participan 25 colectivos da vila. No recitado participarán integrantes do SD Samertolaméu de Remo, de Sueste, da Anpa A Muralla-Abelendo, la Lonxa Literaria, da Agrupación Nós ou de Charaviscas entre outros. n

TEMAS

