Los vecinos denuncian nuevos vertidos fecales en Nerga

«Lleva un mes saliendo mierda de las alcantarillas», relata una vecina de Nerga mientras muestra un reguero de agua sucia y restos de lodos, toallitas desechables y otros residuos que arrastra hasta desembocar en la playa. Un problema que no cesa, lamentan los afectados, cuya denuncia al 112 movilizó ayer a efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y personal de control de vertidos de la Xunta. También operarios de la concesionaria del servicio, UTE Gestión Cangas, y de una empresa de desatascos, que baldeó la zona, aunque el hedor persistía, según señalaron. El colectivo Augas Limpas de Aldán-O Hío insiste en reclamar soluciones.