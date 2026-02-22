La promoción de vivienda pública en Bueu quintuplica la lista de demandantes

La próxima construcción de una promoción pública por parte de la Xunta de Galicia en Bueu ha disparado las inscripciones de vecinos del municipio en el registro autonómico de demandantes de vivienda. A principios de año había un total de 24 personas anotadas, una cifra que en poco más de un mes ya es de más del doble: un total de 62 solicitantes en las diferentes modalidades que ofrece el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda en Galicia. El tirón es mucho más evidente si se abre un poco más el horizonte temporal: hace menos de un año, en abril de 2025, los demandantes registrados eran solo 12. Un número que ahora se ha multiplicado por cinco.

Este fortísimo aumento en las inscripciones no es casual. Desde la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas explican que para poder optar a alguno de los 21 pisos de promoción pública que se construirán en As Lagoas son imprescindibles dos requisitos: estar anotado en el registro autonómico y vivir o trabajar en el término municipal de Bueu. A mayores aún hay un tercer criterio: los aspirantes no pueden tener una vivienda en propiedad.

La construcción del inmueble se acometerá en pleno centro urbano de Bueu, en un conjunto de tres solares cedidos por el Concello a la Xunta y que alcanzan los 1.000 metros cuadrados. Justo antes de navidades las dos administraciones firmaron en el propio ámbito de As Lagoas el convenio para esa cesión y la conselleira, María Martínez Allegue, anunció que las obras deberían estar listas entre finales de 2027 y el año 2028.

En el Concello de Bueu confirman que desde entonces las llamadas de personas interesadas en optar a uno de esos pisos son una constante. La gente que se pone en contacto con el consistorio quiere saber cuáles son las condiciones que hay que cumplir y cuáles son los plazos que se manejan.

El régimen de salida de los pisos

En estos momentos aún hay varias incógnitas sobre esta promoción en As Lagoas. La consellería aún no ha aclarado en qué régimen se pondrán en el mercado esos pisos: alquiler, compra o alquiler con opción de compra. Es posible, según las explicaciones aportadas por Martínez Allegue en la firma del convenio, que se opte por un sistema mixto que combine las tres vías.

Los datos que se pueden consultar en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia constatan que la inmensa mayoría de las personas inscritas para optar a un piso de promoción pública en Bueu lo hacen en la modalidad de vivienda de protección oficial, que es la que se ejecutará en el municipio: 22 en el formato de compra, 10 en el de alquiler y 24 en alquiler con opción a compra.

El registro autonómico también incluye otras variables, como la Vivenda de Promoción Pública de Núcleos Rurais e Cascos Históricos y en Bueu hay tres personas anotadas en esta modalidad. Todas en el formato de alquiler con opción de compra. Otra de las variables es la Vivenda de Promoción Privada de Réxime Especial, en la que figura una persona con una petición de alquiler. También es posible inscribirse como demandante de Vivenda de Promoción Privada de Réxime Xeral, en el que figuran dos personas que solicitan comprar.

Adhesión a la plataforma de la Xunta

Alguna de estas alternativas podría estar disponible en el futuro en el Concello de Bueu porque la intención del ejecutivo local es incorporarse a la plataforma impulsada por la propia Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para promover la iniciativa privada en este sector. El ayuntamiento tiene pensado adherirse con dos solares. El primero está situado en el entorno de As Lagoas, en la calle José María Estévez, y fue el terreno descartado por la consellería, que prefirió centrarse en los tres que están agrupados en Santán. El segundo de los solares sería el que le corresponde al Concello de Bueu por el desarrollo urbanístico del POL-12, en el centro de la parroquia de Beluso.

La promoción que impulsa en estos momentos la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas está en la fase para la adjudicación del contrato para la redacción de los proyectos básico y de ejecución del edificio y dirección de obra. Por ahora se están evaluando las ofertas técnicas presentadas por las licitadoras. La empresa que resulte adjudicataria tendrá un plazo de cinco meses para entregar el proyecto y a continuación se afrontaría la licitación de los trabajos de construcción.

El estirón en el número de personas anotadas en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia también es evidente en otros de los ayuntamientos de O Morrazo, especialmente en Cangas. En abril de 2025 había registrados 67 demandantes y ahora mismo esa cifra es de 110. En Marín hay 107 vecinos registrados mientras que en Moaña son 38.