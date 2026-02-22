El PP reclama el arreglo de los viales de Cangas a las tres administraciones

El PP de Cangas reclama en una moción plenaria el arreglo de los viales del municipio más deteriorados, ya sean estos del Concello, de la Diputación o de la Xunta. Los de competencia municipal, de acuerdo con los informes y solicitudes que se reciben por parte de los vecinos y colectivos sociales y tras determinar las prioridades; y los que dependen de las administraciones provincial y autonómica, previo informe de su estado y de reclamación a sus titulares.

La portavoz del grupo municipal del Partido Popular y diputada autonómica, Dolores Hermelo, advierte que muchos de los viales de Cangas que deben dar servicio a la ciudadanía están en condiciones precarias y echa en falta un mantenimiento adecuado. «Non podemos falar de mobilidade e ter os nosos viais e beirarrúas como os temos, non podemos falar de accesibilidade cando non nos preocupamos de que sexa unha realidade para os nosos veciños», recalca, e incide en que la situación ha empeorado por la sucesión de borrascas de los últimos meses. La lluvia dificulta los trabajos de mantenimiento, pero también afectan la «nula xestión» de las tuberías de saneamento, que provoca hundimientos en la calzada, y la «lentitude dun Goberno municipal alleo á realidade que non fai o propio, pero tampouco reclama que as outras administracións cumpran co seu traballo», lo que deriva en una situación de «total abandono de todos os viais».

Noticias relacionadas

Hermelo, que esta semana ya mantuvo un intercambio dialéctico sobre este asunto con el parlamentario del BNG Paulo Ríos, pide en su moción plenaria «que se traballe para poder dar solución a cada veciño e veciña que a diario mete a roda do seu vehículo nunha fochanca, sexa esta municipal, provincial ou autonómica». El objetivo es arreglar todos los viales municipales que lo precisen siguiendo un plan de actuación conforme a las demandas sociales y la urgencia de las mismas, así como informar sobre el estado de los viales provinciales y autonómicos y exigirle su reparación a las respectivas administraciones.