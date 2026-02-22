«No aguantaremos otro invierno así»

Como un jarro de agua fría. Así recibió la familia de la Sociedade Deportiva Tirán de remo la decisión de la empresa constructora de renunciar a la reforma integral de su nave, después de ejecutar solo el 24% de los trabajos. Si las instalaciones ya eran precarias cuando comenzó la tramitación, hace un par de años, ahora la situación es aún peor, por el duro invierno —con borrascas continuas— y por unas obras a medio terminar.

El presidente del club, Eliseo Montenegro, lo resume sin rodeos: «No podríamos aguantar otro invierno como este. Ahora prácticamente hay que empezar de nuevo, rehaciendo el proyecto. Necesitamos que la tramitación sea lo más rápida posible y que otra empresa asuma los trabajos».

El gimnasio, con recipientes para recoger el agua que entra por la cubierta. | / GONZALO NÚÑEZ

El día a día en la nave está marcado por los cubos repartidos en los gimnasios y también en la sala de trofeos y de juntas. A comienzos de este año, las goteras llegaron a dañar equipos informáticos del club, que tuvieron que ser sustituidos. Y hay una imagen que lo dice todo: muchas de las banderas conquistadas por este histórico equipo, a lo largo de su trayectoria, aparecen extendidas sobre sillas para secarse después de quedar empapadas por las filtraciones.

Montenegro reconoce que las administraciones están apostando por la reforma, pero la obra nació con mal pie. Primero renunció la empresa que ganó el concurso y, después, la que firmó el contrato acumuló retrasos hasta su salida definitiva. «En mayo del año pasado empezaron los primeros trabajos. Les propusimos aplazarlos a septiembre porque en verano estamos en plena temporada, y octubre y noviembre son los meses con menos actividad en las instalaciones. Pero en septiembre ya tardaron en arrancar. A mediados de ese mes nos dijeron que el cambio de la cubierta debía posponerse a junio de 2026. Nos parecía normal, pero pedimos que ejecutasen los trabajos interiores. Ahí empezaron a darnos largas», lamenta.

Agujeros en los enganches que se instalaron para las vigas del anexo exterior. | / G. NÚÑEZ

A día de hoy, se han ejecutado las rampas para mejorar la accesibilidad en la planta baja. El nuevo baño adaptado tiene las paredes levantadas, pero no está terminado. Y del anexo exterior previsto para guardar los remolques solo se instalaron las vigas metálicas, dejando, además, «agujeros en las paredes por los que entra el agua a cubos cuando llueve», alertan desde el club. El único “acelerón” en el interior se produjo en noviembre, pero fue un espejismo. La constructora se había comprometido a sellar al menos las goteras de la cubierta para pasar el invierno, pero finalmente no lo hizo.

Carteles alertan de que el suelo está mojado y piden extremar la precaución. / | G. NÚÑEZ

La preocupación principal de la directiva tiene nombres y apellidos: los más de cien deportistas que entrenan y compiten en la SD Tirán, desde alevines hasta sénior, en categorías masculina y femenina. «Lo que queremos es que entrenen en las mejores condiciones. El estado de las instalaciones nos obliga, por ejemplo, a invertir en pagar un gimnasio en Vigo para nuestros remeros sénior, porque aquí no se pueden preparar como merecen», sostiene Montenegro. La situación también complica la captación de nuevo talento y el crecimiento de la cantera. «Otros clubes de Galicia tienen unas instalaciones adecuadas, como corresponde», añade.

Desde el club ponen en valor los resultados logrados por sus tripulaciones en todas las categorías. El pasado verano, los sénior de traineras fueron subcampeones de la Liga Galega tanto en categoría masculina como femenina, y confían en volver a pelear este año por el título final, «a pesar de las condiciones tan difíciles en las que deben entrenar».

Humedades en las paredes, daños en los falsos techos e incluso cristales rotos en las ventanas completan el panorama. Además, dentro de la nave, carteles recuerdan de forma continua la necesidad de extremar la precaución por la humedad en el suelo.