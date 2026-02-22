Mensaje del obispo de Tui-Vigo por la muerte de Said Aga

El obispo de Tui-Vigo y obispo promotor del Apostolado del Mar Stella Maris en España, monseñor Antonio Valín, tuvo ayer un mensaje de recuerdo para el marinero cangués y de origen marroquí, Said Aga. El tripulante falleció esta semana durante una maniobra en la cubierta del «Manuel Nores» y es el tercer marinero cangués fallecido en lo que va de año. «El trabajo en el mar no deja de sorprendernos siempre por las dificultades que entraña y lo imprevisible que puede llegar a ser, lo que nos exige dar prioridad y ser siempre muy cuidadosos con todo lo referido a la seguridad de las personas que trabajan en los barcos», dice monseñor Valín. Al mismo tiempo traslada su afecto y condolencias a su familia. «Rezamos al Buen Dios, siempre misericordioso, para que lo acoja, y pedimos por su familia en este momento de desconcierto y dolor», concluye.