Marín recuerda a las 21 víctimas del ‘Pitanxo’: «La memoria exige verdad»

Cientos de personas se reunieron durante la soleada tarde de ayer en Marín en el cuarto aniversario del naufragio del pesquero ‘Villa de Pitanxo’ en las aguas de Terranova para rendir homenaje a sus 21 víctimas mortales. El acto, impulsado por las familias y abierto a la ciudadanía s celebró en el Paseo Alcalde Blanco, junto al monolito levantado en memoria de los fallecidos. La ceremonia contó con la asistencia del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que no quiso desaprovechar la oportunidad para dedicar unas palabras a los allí presentes.

Uno de los supervivientes, Samuel Kwesi, presente en el acto. | GUSTAVO SANTOS

Además, otras autoridades como la conselleira do Mar Marta Villaverde; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la alcaldesa de Marín, María Ramallo; representantes de los concellos de Bueu, Cangas y Moaña, como Félix Juncal, Xiana Abal, Dolores Hermelo, José Luis Gestido y Daniel Costas; el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; o la teniente de alcalde de Vigo, Elena Espinosa, entre otros, asistieron en muestra de apoyo a las víctimas junto al superviviente de la catástrofe, Samuel Kwesi, que será reconocido por Comisiones Obreras en sus Premios 10 de Marzo 2026.

La ceremonia arrancó con el discurso de María José de Pazo, portavoz de las familias de las víctimas, celebrando el reciente auto del magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que ha propuesto juzgar al capitán del buque y a dos directivos de la empresa armadora por su presunta responsabilidad en el naufragio por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores. «Confiamos en la justicia y esperamos una sentencia justa. El informe es sólido, una prueba irrefutable», dijo la portavoz.

Al término de su intervención, los allegados de los 21 tripulantes fueron recitando sus nombres a la vez que dejaban una rosa blanca junto al monumento conmemorativo.

A continuación, Tomás Clavijo comandante director de la Escuela Naval Militar de Marín, que como recordó De Pazo, «fue el encargado de poner en marcha la operación para poder llevar la pesada placa en homenaje a las víctimas hasta tierras canadienses».

La portavoz de los familiares no quiso dar por cerrado el encuentro sin antes darle las gracias a la tripulación del barco ‘Playa Menduiña Dos’, cuya intervención para salvar a los supervivientes de la catástrofe fue crucial, asegurando que «son muy valientes por decir todo lo que vieron y escucharon». Uno de aquellos tripulantes era José Miguel Gestido, joven de Cangas fallecido en noviembre en un accidente de tráfico y para el que ayer hubo un recuerdo especial. «Era un niño lleno de luz y bondad», se dijo a micrófono abierto.

Noticias relacionadas

Tras concluir el acto civil se celebró un oficio religioso en la iglesia de Santa María del Puerto de Marín, oficiada por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, y por el representante del Apostolado Stella Maris en el Vaticano, Luis Quinteiro. La ceremonia religiosa se llevó a cabo en memoria de las 21 personas fallecidas en el ‘Villa de Pitanxo’ y también de «todas las personas que perdieron la vida en el mar», exclamaron las familias agradeciendo la presencia de los que se sumaron al homenaje, pidiéndole a la Virgen del Carmen que proteja a todos aquellos que pasan su vida en el mar.