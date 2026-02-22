90 años y con ganas de fiesta

Beatriz Fervenza, conocida como «Maruja de Souto», vivió ayer un sábado muy especial. Primero, porque apenas dos días antes había cumplido 90 años; y, después, porque la Comisión de Festas de Os Milagres de Berducedo-Piñeiro le organizó una celebración sorpresa para conmemorar sus nueve décadas de vida.

La vecina de Paradela recibió un ramo de flores en un acto cargado de emoción. La celebración, en el local de la comisión, incluyó también gastronomía. El reconocimiento, señalan desde la organización, es más que merecido: no en vano forma parte de la comisión desde 2011 y, desde entonces, trabaja de manera ininterrumpida para sacar adelante las fiestas que se celebran cada mes de septiembre.

Maruja, visiblemente emocionada, confesaba que «no me esperaba para nada esto» y promete que seguirá todo lo que pueda en la comisión. «Así estoy activa y le doy a las piernas cuando vamos a pedir», dijo.

María Paredes, una de las impulsoras del encuentro, tiene clara la aportación de Beatriz Fervenza. «Hace pocos días ya estaba preguntando cuándo empezábamos a pedir por las casas para la fiesta de 2026. No falta ningún año», explica. De hecho, con 85 años fue entrevistada en el popular programa de la TVG Luar por su constancia y longevidad en la organización festiva.

Los actuales miembros de la Comisión de Os Milagres, que también están al frente desde 2011, apuntan a una dificultad que se repite en muchas parroquias: la renovación de las directivas. «Casi nadie quiere meterse ya en las comisiones», admiten, de ahí que consideren especialmente valioso el compromiso a largo plazo de mujeres como «Maruja de Souto». Con todo, reconocen que desde la pandemia de la Covid-19 el trato de los vecinos cuando van puerta a puerta ha mejorado: «Ya no se escuchan las malas contestaciones que antes sufríamos a veces».

Eso sí, tanto la homenajeada como sus compañeros alertan de que cada vez es más complicado organizar las fiestas. «Los requisitos aumentan y no facilitan las cosas para las personas mayores, porque todos los permisos hay que solicitarlos de forma telemática», lamentan.