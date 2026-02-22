Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gabilondo, Defensor del Pueblo: «No es solo dolor»

Hugo de Dios

Marín

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, reivindicó durante la tarde de ayer la memoria de las 21 víctimas del ‘Villa de Pitanxo’ como un compromiso colectivo con la verdad y la justicia. «Nos sentimos convocados por quienes perdieron su única e irrepetible vida», afirmó, subrayando que el homenaje trasciende el recuerdo para convertirse en una exigencia ética.

Gabilondo recordó la reunión mantenida en mayo de 2022 con los familiares, a quienes definió como «algo más que un grupo», destacando la «fuerza y racionalidad» de sus argumentos al sostener que una negligencia grave pudo causar el naufragio. Aunque insistió en que el asunto está judicializado y no le corresponde prejuzgarlo, explicó que la institución actuó ante Salvamento Marítimo y la Fiscalía General del Estado.

El Defensor apeló a evitar cualquier indefensión y expresó su confianza en que el juicio aporte «verdad y reparación». «Todo empieza por escuchar», señaló, convencido de que la memoria solo se honra plenamente cuando va acompañada de justicia.

